Песков: Путину важно, чтобы все НКО действовали в русле российских законов

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину важно, чтобы все некоммерческие организации (НКО) действовали в русле российских законов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд России ликвидировать правозащитный центр "Мемориал"*. Соответствующий иск ведомство направило в Верховный суд, указав на нарушение организацией законодательства об иностранных агентах.В самой организации, в свою очередь, заявили, что «никаких законных оснований для ликвидации международного "Мемориала" нет».

- Я не думаю, что это может быть предметом брифинга. Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

*Организация, признанная в России иноагентом