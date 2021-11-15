Лукашенко о жестком ответе на санкции: «Все, дальше нам отступать некуда»

Лукашенко предупредил о жестком ответе Белоруссии на готовящийся новый пакет санкций Евросоюза.
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Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ в случае принятия Евросоюзом новых санкций в отношении Белоруссии.
«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», - сказал он 15 ноября во время встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции.
Лукашенко еще раз отверг обвинения в развязывании миграционного кризиса.
«Организовывать миграционный поток через Беларусь - это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», - цитирует белорусского президента БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что перспектива жесткого ответа на санкции не подлежит обсуждению.
«А на санкции мы ответим. Это вообще не обсуждается», - сказал он.
Ранее исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Белоруссии.
В то же время на kp.ru сообщалось, что в Кремле считают неправильным возлагать вину за миграционный кризис на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 15 ноября.