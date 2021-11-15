Лукашенко о жестком ответе на санкции: «Все, дальше нам отступать некуда»

Лукашенко предупредил о жестком ответе Белоруссии на готовящийся новый пакет санкций Евросоюза. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ в случае принятия Евросоюзом новых санкций в отношении Белоруссии.

«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», - сказал он 15 ноября во время встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

Лукашенко еще раз отверг обвинения в развязывании миграционного кризиса.

«Организовывать миграционный поток через Беларусь - это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», - цитирует белорусского президента БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что перспектива жесткого ответа на санкции не подлежит обсуждению.

«А на санкции мы ответим. Это вообще не обсуждается», - сказал он.

Ранее исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Белоруссии.

В то же время на kp.ru сообщалось, что в Кремле считают неправильным возлагать вину за миграционный кризис на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 15 ноября.