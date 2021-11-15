Песков назвал планы повысить в России акцизы на алкоголь вопросом экономической целесообразности Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Президент России Владимир Путин не имеет определенной позиции по вопросу повышения цен на алкоголь, однако данный вопрос является экономически целесообразным. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 15 ноября.

«Какой-то позиции здесь нет - это же вопрос экономической целесообразности… каких-то таких специфических обсуждений не было. Я бы рекомендовал обратиться в кабинет министров», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, какова позиция российского лидера относительно планов правительства повысить минимальные цены на алкоголь.

Напомним, Минфин РФ предложил с 1 января 2022 года повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк. Согласно документу, опубликованному на портале проектов правовых актов, минимальная стоимость на водку должна увеличиться на 7,4% - с текущих 243 рублей до 261 рубля за полулитровую бутылку, а минимальная цена коньяка может вырасти на 7,6% - с действующих 446 рублей до 480 рублей за бутылку того же объема.

Как писал сайт kp.ru, в Совфеде призвали не повышать акцизы на водку и коньяк, указав, что такая мера может привести к росту производства суррогатов.