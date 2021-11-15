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Здоровье15 ноября 2021 9:52

Песков назвал личным делом выбор россиян в пользу иностранных вакцин

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналиста о зарубежных вакцинах
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выбор в пользу российской или иностранной вакцину от коронавируса - это личное дело россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, в понедельник, 15 ноября.

"Граждане, которые делают зарубежные прививки, находясь за границей, - это их дело, это их личное дело", - отметил представитель Кремля.

Отметим, что в настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила шесть вакцин: AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm и Sinovac. Среди них нет ни одной российской.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам, что работа с ВОЗ в вопросе признания российской вакцины от коронавирусной инфекциии "Спутник V" двигается в позитивную сторону. Министр уточнил, что "процесс идет".