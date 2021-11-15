Опрос: карьерному росту россиян мешает отсутствие знаний и уверенности в себе Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Аналитики SuperJob провели опрос среди 1600 респондентов со всей России и выяснили, что у 15% россиян для повышения на работе есть все что нужно, однако их это не интересует. Об этом в понедельник, 15 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

Согласно результатам исследования, каждый шестой россиянин (17%) заявил, что для карьерного роста ему не хватает подходящей вакантной должности, каждый одиннадцатый (9%) признался, что для повышения у него недостаточно знаний или нет подходящего образования, еще 7% опрошенных заявили об отсутствии полезных связей.

Еще 10% россиян назвали другие факторы: для повышения в должности им не хватает везения, амбиций, здоровья, наглости, коммуникабельности и жесткости. Также респонденты жаловались на гендерное неравенство.

Об отсутствии карьерных амбиций чаще всего говорили врачи, учителя, программисты и строители.

Телеканал "360" рассказывал, что в России запустили сервис по выбору будущей профессии для старшеклассников. В проекте представлено более двух тысяч профессий с видеорассказами о будущих обязанностях от потенциальных работодателей.

Ранее аналитики выяснили, что женщины чаще мужчин инициируют конфликты из-за денег в парах. чаще всего ссоры из-за финансов случаются в тех парах, где женщины вносят в семейный бюджет больше средств, чем партнёр, передает Life.ru