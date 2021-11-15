Песков опроверг домыслы о планах Москвы сократить поставки газа в Европу через Белоруссию

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что высказывание Владимира Путина об угрозе Александра Лукашенко перекрыть транзит российского газа в Европу не говорит о намерении Москвы сократить поставки голубого топлива через Белоруссию после ввода "Северного потока - 2".

"Нет, не означает", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос в понедельник, 15 ноября.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин сказал, что если Белоруссия перекроет транзит газа в Европу, это будет нарушением транзитного контракта и "ничего хорошего в этом нет". Президент РФ уточнил, что этот вопрос с белорусским коллегой Александром Лукашенко не обсуждали.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европейскому союзу при расширении санкций перекрыть транзит газа в Европу через территорию государства.