Мастер спорта дал советы по бегу в зимнее время Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Кандидат в мастера спорта по триатлону, тренер Алексей Минеев дал полезные советы россиянам, которые продолжают тренировки на улице даже в холодное время года.

Спортсмен советует выбираться для занятий удобную и функциональную одежду, которая позволит не вспотеть и, как следствие, не простудиться после.

Куртка и штаны должны быть непродуваемые, а сверху лучше накинуть ветровку.

- Обувь также должна быть максимально удобная. Это кроссовки с защитными мембранами, - советует специалист в беседе с NEWS.ru.

Основная ошибка новичков — это слишком теплая одежда зимой. Но при физических нагрузках организм перегревается и выделяет большое количество пота. Для того, чтобы простудиться, разгоряченному человеку достаточно легкого порыва ветра.

- Придерживайтесь правила трех слоев. Первый слой - майка, обязательно синтетическая, чтобы плотно прилегала к телу. Второй слой – теплый. Это флиска или олимпийка. И третий слой — это непродуваемая ветровка, — пояснил спортсмен.

Перед бегом нужно подготовиться, размяться, но делать это не на улице, а в теплом помещении.

Начинать бег нужно в медленном темпе, минут 10–15 минут хватит организму, чтобы втянуться. Дистанция зависит от индивидуальных физических особенностей. Если летом человек может пробежать 5-6 километров, то зимой лучше остановиться на 2-3 км пути.

Во время тренировки нежелательно останавливаться, так как происходит резкое охлаждение организма.

Если погода экстремальная, то лучше пропустить пробежку. Помните, что когда поверхность скользкая, то риск травм возрастает. К тому же, увеличивается нагрузка на мышцы. Это связано с попыткой тела стабилизироваться при движении.

Двигательная нагрузка не имеет ограничений по возрасту. Ежедневная физическая активность может замедлить возрастные изменения в организме, предотвратить многие проблемы со здоровьем, а крепкие мышцы позволят заниматься повседневными делами, не впадая в зависимость от других. Но нельзя забывать, что нужно учитывать возрастные изменения, которые у каждого индивидуальны, пишет газета "Известия".