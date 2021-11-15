Путин и Лукашенко обсудили военные учения НАТО в Черном море

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили военные учения НАТО в Черном море Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко военные учения Североатлантического альянса в Черном море.

- Посмотрите, что <...> делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море, — цитирует слова Лукашенко его официальный сайт.

Президент Белоруссии заявил, что страны Запада намеренно накаляют обстановку в этом регионе, но Москва и Минск не будут вестись на эти провокации.

13 ноября появилась информация, что разведывательные самолеты НАТО четыре раза за сутки были замечены над Черным морем российскими радиолокационными средствами. Силы Черноморского флота России сопроводили самолеты Североатлантического альянса, сообщили в Министерстве обороны России. В частности, были отслежены маневры стратегического разведывательного самолета ВС Соединенных Штатов U-2S, которые провел разведку у границ России из воздушного пространства Украины. Как рассказали в Минобороны, сейчас активные действия американских кораблей и авиации НАТО сместились на северо-запад Черноморского региона. Так, эсминец «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Украины.