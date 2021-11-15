Из-за миграционного кризиса вице-премьер Польши призвал исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и запретить им участие в спортивных состязаниях. Фото: REUTERS

Исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований призвал вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский. Такое заявление он сделал в понедельник, 15 ноября, в интервью изданию Polska Times. Глиньский назвал реакцию Евросоюза на миграционный кризис на границе запоздалой и неадекватной и предложил усилить международное давление на белорусские и российские власти.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», - сказал Глиньский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не имеет никакого отношения к миграционному кризису на польско-белорусской границе и что авиакомпании России не принимали участие в перевозке беженцев к границе Польши и Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко также опровергает причастность Белоруссии к ситуации с мигрантами.

«Организовывать миграционный поток через Беларусь - это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены», - заявил он 15 ноября.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России выступить в качестве посредника для разрешения миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.