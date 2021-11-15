ЦБ РФ собирается серьезно повышать штрафы для банков за навязывание услуг

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России собирается значительно повысить штрафы за навязывание и продажи одного финансового продукта под видом другого (мисселинг). Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме РФ.

Глава Центробанка указала на то, что при продаже допуслуг кредитор должен уведомить заемщика о его праве отказаться от данной услуги, поскольку, когда гражданину «навешали в договоре много скрытых платежей (а внешне обещали очень привлекательную ставку), он не всегда может сам в этом разобраться». «Мы будем серьезно повышать штрафы за навязывание и мисселинг», - заявила она.

Набиуллиной отметила, что регулятор активно противодействует навязанным услугам со стороны финансовых организаций, а также скрытым комиссиям. Она сообщила, что со следующего года в силу входит сквозной период охлаждения, когда можно будет в течение 14 дней отказаться от любой услуги, проданной вместе с кредитом.

Напомним, Набиуллина также сообщила, что Центробанк не может держать ключевую ставку низкой из-за роста цен.