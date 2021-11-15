Россияне потратили в интернете 33,3 млрд рублей в "черную пятницу"

Российские пользователи потратили 33,3 млрд рублей в "черную пятницу" Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе компании AliExpress рассказали, что в период распродажи россияне сделали покупки на 33,3 млрд рублей. Об этом в понедельник, 15 ноября 2021 года сообщает издание "Газета.ru".

"В этом году результаты 11.11 превзошли все предыдущие годы работы AliExpress в России. Особенно горды мы продажами российских продавцов, — оборот локальной части вырос на 136%", - пояснил генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

В общей сложности было сделано 25,6 миллионов заказов. Среди самых востребованных товаров оказались электроника и телефоны, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия и аксессуары.

При этом почти треть россиян, совершавших покупки в "черную пятницу" признались, что обошлись бы без половины вещей, приобретенных по акции, передает ФАН.

ОТР рассказывал, что в этом году только около четверти опрошенных собираются потратить хотя бы столько же, сколько в прошлом году – примерно от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Остальные респонденты заявили, что сократили расходы из-за пандемии и экономического кризиса. Причём значительно – почти на треть.