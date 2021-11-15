Глава МИД ФРГ призвал Путина заставить Лукашенко остановить "бесчеловечную транспортировку людей"

Глава МИД Германии Хайко Масс Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента РФ Владимира Путина "перейти от слов к делам" и использовать свое влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко, чтобы остановить поток мигрантов к границе Белоруссии с европейскими странами.

"Если Путин может помочь, а он явно тот, которому проще всего использовать свое влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, то тогда он должен сделать это, - подчеркнул Маас. - Не только говорить об этом, но за словами должны последовать и действия".

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин заявил, что Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от РФ будет что-то зависеть.

Вместе с тем глава государства уточнил, что Европа сама виновата в сложившейся ситуации и призвал не перекладывать проблемы "с больной головы на здоровую".

Напомним, в Кремле считают, что неправильно возлагать вину за миграционный кризис на Александра Лукашенко. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что ситуация на границе "не создается" белорусским лидером, а мигранты прибывают в республику, "пользуясь безвизовым режимом".