"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину на декабрь

Поставки газа продолжатся в рамках долгосрочных контрактов Фото: REUTERS

Компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу на декабрь. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок RBP и GSA Platform.

Результаты прошедших аукционов получились такими же, как предыдущие. Они повторяют транспортную схему "Газпрома" по прокачке газа в Европу через Украину и не предполагают дальнейшего увеличения транзита.

Предложения Украины и Польши о дополнительных транзитных мощностях остались невостребованными. Таким образом, поставки сохранятся на уровне, предусмотренном долгосрочными контрактами. На фоне этого решения цена на газ в Европе взлетела на 2,1% - до до 966 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные аукционов.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина технически готова увеличить транзит российского газа через территорию страны в 2,5 раза.

Напомним, российский лидер Владимир Путин допустил увеличение поставок газа в Европу. Президент уточнил, что если немецкий регулятор даст разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2", то Москва готова начать поставку 17,5 миллиарда кубов газа уже на следующий день.