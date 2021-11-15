«Киев упорно идет по пути самоубийства»: китайцы высмеяли помощь США Украине

В Китае высмеяли США за помощь Украине Фото: REUTERS

Читатели китайского портала Guancha оценили новость о том, что Соединенные Штаты Америки поставили Украине 80 тонн боеприпасов.

Напомним, в воскресенье, 14 ноября, пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что Украина получила из Соединенных Штатов еще около 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент Байден направил в Украину в августе. В дипведомстве считают, что это в очередной раз доказало преданность США «стабильной и свободной» Украине.

- Есть два типа помощи США: одна — убийство людей, вторая — помочь совершить самоубийство, — написал один из пользователей.

- Украина просто упорно идет по пути самоубийства, — согласился другой читатель.

Юзеры сошлись во мнении, что Вашингтон лишь «подливает масла в огонь», так как 80 тонн боеприпасов не хватит даже для проведения не слишком масштабных операций.