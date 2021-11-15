НАТО не видит угрозы военной безопасности странам альянса из-за ситуации в Белоруссии

НАТО не видит угрозы военной безопасности странам альянса из-за ситуации на Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО не видит непосредственной угрозы военной безопасности странам Североатлантического альянса из-за ситуации в Белоруссии или на Украине. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не видим никакой очевидной военной угрозы нападения против какой-либо из стран НАТО (на востоке)», - сказал генсек НАТО.

При этом Столтенберг отметил, что вовлечение союзников по НАТО, среди которых Польша, Литва и Латвия, в миграционный кризис на границах Европейского союза и Белоруссии «вызывает опасения», и альянс «полностью солидарна с этими членами альянса».

Напомним, Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Страны собираются воспользоваться четвертой статьей договора о Североатлантическом альянсе, которая предусматривает возможность созыва Совета, если одна из стран альянса считает, что имеется угроза ее безопасности. Как писал сайт kp.ru, Латвия начала военные учения у границы с Россией и Белоруссией.