Сербия начала процедуру регистрации «Спутника Лайт»

В Сербии началась процедура регистрации «Спутника Лайт» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сербия начала процедуру регистрации российской однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщила пресс-служба министра по инновациям республики Ненада Поповича.

- Попович и (глава Минпромторга РФ Денис) Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины «Спутник Лайт» в Республике Сербии, тем самым Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эти высокоэффективные «бустер»-вакцины, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, с 15 ноября Израиль разрешил въезд в страну иностранных туристов, привитых вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как уточняется в схеме въезда, допускаться будут иностранцы, «привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки», а также «вакцинированные бустерной дозой [«Спутника V»], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации".