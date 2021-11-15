МИД Украины призвал Минск быть более дружелюбным с Киевом

Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что белорусским властям нужно быть более дружелюбными с украинскими.

- Мне бы хотелось, чтобы белорусские лидеры были более дружественными с Украиной. Мне бы хотелось, чтобы мы могли рассматривать северный фланг как безопасное место. Но, к сожалению, сейчас это не так, — сказал руководитель украинского внешнеполитического ведомства на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, что отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины отказался признавать легитимность президентства Александра Лукашенко.

Ранее военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящей в Вооруженные силы Украины, будут «уничтожать» мигрантов и диверсантов, которые попытаются прорваться на в страну через границу с Белоруссией. Позднее появился новый пост, в котором украинские военнослужащие пояснили, что имели в виду ликвидацию не самих мигрантов, а диверсантов, которые под них маскируются. По каким признакам собираются различать настоящих беженцев и «фейковых» перед решением об «уничтожении», в пехотной бригаде не уточнили.