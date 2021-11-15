Мурашко заявил, что от гриппа привилось более 41 миллиона россиян

Вакцину от гриппа получили, в том числе, 11,5 миллиона детей Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с вакцинацией от гриппа в России. По его словам, прививку от заболевания поставили уже более 41 миллиона россиян.

Об этом министр рассказал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Оно прошло в понедельник, 15 ноября.

"Сегодня провакцинировано более 41 миллиона человек, в том числе 11,5 миллиона детей получили вакцину против гриппа", - заявил Мурашко.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что комбинация вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и прививки от гриппа усиливает их эффект.

Он также рассказал о скором завершении разработки российского препарата от коронавируса. Министр здравоохранения уточнил, что лекарство способно прерывать болезнь на начальной стадии.