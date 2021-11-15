Евросоюз признает COVID-сертификаты Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Молдавии, Сербии, Грузии и Новой Зеландии. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в понедельник, 15 ноября.

«Эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза», - отмечено в соответствующем документе.

Таким образом, Европейский союз теперь будет признавать сертификаты 49 третьих стран и территорий. В конце октября текущего года Евросоюз заявил о признании сертификатов Армении и Великобритании.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин призвал к как можно более быстрому взаимному признанию COVID-сертификатов во всем мире. Глава государства напомнил об инициативе в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании вакцин и сертификатов, которая Москва выдвинула на недавнем саммите G20.