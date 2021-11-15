В России резко выросли кражи автозапчастей с припаркованных автомобилей Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики компании "Ренессанс Страхование" рассказали, что за первые 10 месяцев 2021 года в России резко выросли кражи некоторых автозапчастей с припаркованных автомобилей. Об этом в понедельник, 15 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

Так, кражи элементов экстерьера (эмблемы, молдинги) выросли на 28%, оборудования из салона (магнитола, акустика и другое) стали похищать на 17% чаще, кражи колес выросли на 14%, а также конструктивные элементы машин (дворники, зеркала, противотуманные фары и прочее).

Отмечается, злоумышленники часто не просто похищают детали, но и вымогают у автовладельцев деньги.

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как обезопасить машину от угона.

"Можно установить специальные устройства, обесточивающие запуск двигателя, то есть поставить любой тумблер. Также многие используют системы дистанционного слежения.", - передает его слова RT.

Ранее специалисты страховой компании "Согласие" рассказывали изданию ФАН, что чаще всего жертвами угонщиков становятся автовладельцы с именами Артем и Ксения.