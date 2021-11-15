В МИД России заявили, что талибы* медленно выполняют обещания

В МИД России заявили, что "Талибан"* слишком медленно выполняет обещания Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов заявил, что радикальное движение «Талибан»* слишком медленно выполняет свои обещания. Об этом он заявил после встречи со спецпредставителем Соединенных Штатов Америки по Афганистану Томасом Уэстом в Москве.

- Талибы* стараются выполнять, но слишком медленно, — приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее в западной части Кабула прогремел взрыв, в результате происшествия пострадали местные жители. Об этом рассказал очевидец. Бомба взорвалась в автомобиле. Раненных госпитализировали в больницу. О погибших информации не было. Отмечается, что инцидент произошел в районе, где проживают главным образом хазарейцы – ираноязычный народ, приверженцы шиизма.

*Запрещенная в России террористическая организация