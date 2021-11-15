Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по России составляет 49% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции по России составляет 49%. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%» - сказал глава правительства в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мишустин указал на то, что есть российские регионы, в которых темпы вакцинации от коронавируса недостаточны, обратившись к главе Роспотребнадозра Анне Поповой с просьбой продолжать работать с субъектами и оказывать им поддержку. Кроме того, премьер-министр поручил главам регионов взять борьбу с COVID-19 под личный контроль, отметив необходимость строго соблюдать рекомендаций санитарных врачей, поскольку предложенные меры направлены на защиту здоровья граждан.

Как писал сайт kp.ru, Мишустин также заявил, что в ряде российских регионов темпы заболеваемости удалось сбить, отметив, что таких результатов удалось добиться, в том числе, благодаря введению нерабочих дней.