Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Европе наблюдается активный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Хочу отметить, что на европейский регион сегодня приходится максимально-интенсивный рост заболеваемости в мире. Это связано, как говорят эксперты, с сезонностью и с особенностью эпидпроцесса в этом регионе. Это сегодня лидер в мире, — сообщила она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 38 420 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 109 094 случая. Лидером по показателю стала Москва: в столице России выявили 3 789 случаев. На втором месте идет Санкт-Петербург с 2968 случаями. Тройку замыкает Московская область (2666). Также за сутки зафиксировано 1 211 летальных исходов. Еще 27 972 человек выписали из больницы.