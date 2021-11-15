Центробанк Польши выпустит монету и банкноту "Защита польской восточной границы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный банк Польши выпустит в ускоренном режиме коллекционные банкноту и монету «Защита польской восточной границы». Об этом говорится в заявлении регулятора.

Как говорится в сообщении, председатель Национального банка профессор Адам Глапиньски принял решение о выпуске в ускоренном режиме коллекционных монеты и банкноты, которые будут посвящены защите польской восточной границы. «Будет новая монета и новая банкнота "Защита польской восточной границы», - отмечено в соответствующем заявлении.

О номиналах монеты и банкноты на данный момент не уточняется, но отмечается, что Национальный банк Польши имеет исключительное право на выпуск польских монет и банкнот, поэтому все денежные знаки, выпущенные Нацбанком, являются в республике законным платежным средством.

Напомним, накануне представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что республика опасается вооруженной провокации на границе с Белоруссией, указав достаточное число силовиков, чтобы отразить возможные провокации. Отмечалось, что на польско-белорусской границе, кроме четырех тысяч пограничников, находятся две тысячи полицейских и 15 тысяч солдат регулярной армии.