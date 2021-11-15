Эрдоган считает себя самым опытным среди мировых лидеров

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он знает мир, поскольку среди мировых лидеров он является самым опытным.

«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я - самый опытный», - заявил турецкий лидер на встрече с молодежью в провинции Чанаккале на северо-западе Турции.

По словам Эрдогана, он сделал такое заявление не для того, чтобы «хвалиться», а для того, чтобы «определить свое место среди других лидеров». «Потому что для моего народа важно знать, кто есть кто», - добавил глава государства.

Напомним, Эрдоган стал премьер-министром Турции в 2003 году, когда возглавляемая им Партия справедливости и развития одержала победу на парламентских выборах. Ранее он занимал должность мэра Стамбула. В 2014 году политик был избран президентом Турции, а переизбран в 2018 году после изменения Конституции и перехода республики на президентскую форму правления.