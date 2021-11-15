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Политика15 ноября 2021 13:13

Клишас посоветовал Польше позаботиться о том, чтобы не вылететь из Евросоюза

Ранее польский министр призвал отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Андрей Клишас

Андрей Клишас

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал Варшаву позаботиться о том, чтобы не вылететь из Евросоюза.

Ранее вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский призвал исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований. Он назвал реакцию Евросоюза на миграционный кризис на границе запоздалой и неадекватной и предложил усилить международное давление на белорусские и российские власти.

- Пусть лучше Польша позаботится о том, чтоб не вылететь из Евросоюза, который не принимает позицию Конституционного суда Польши о верховенстве польской Конституции, — цитирует слова Клишаса РИА Новости.

Международные позиции РФ базируются на ее статусе страны-победителя во Второй мировой войне, а также международных соглашениях, заметил политик.