Совет Федерации предложил ужесточить ответственность за нелегальное производство и оборот алкоголя

В России предполагают ужесточить ответственность за нелегальное производство и оборот алкоголя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за нелегальные производство и оборот алкогольной продукции, разрабатывает профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Законопроект будет подготовлен до конца 2021 года.

«Предполагается, что размер штрафа и срок лишения свободы, установленные в статье УК РФ, изменяться не будут. Речь идет о снижении порога крупного и особо крупного размеров изъятого алкоголя», - цитирует ТАСС первого заместителя главы комитета Сергея Рябухина.

Сейчас крупным размером признается стоимость нелегально произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, превышающая 100 тыс. рублей, а особо крупным - 1 млн рублей. За нелегально произведенный или проданный алкоголь уголовная ответственность возникает только при крупном размере изъятого спиртного. Предусмотрен штраф до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет, а при особо крупном размере изъятого - штраф до 4 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает с 1 января в очередной раз увеличить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, а в Совете Федерации тем временем Минфину рекомендуют воздержаться от повышения акцизов на спиртное в этом году (вместе с повышением акцизов и увеличивают минимальную цену), чтобы не спровоцировать увеличение производства суррогатов.