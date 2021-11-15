Латвия, Литва и Эстония осудили правительство Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе

Государства обратились к ЕС и НАТО в связи с ситуацией на белорусско-польской границе Фото: REUTERS

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии выступили в поддержку Польши, которая защищает свои границы на фоне ситуации с миграционным кризисом. Действия правительства Белоруссии при этом подверглись осуждению.

О своем мнении по ситуации на белорусско-польской границе лидеры Латвии, Литвы и Эстонии заявили в совместном заявлении.

"Президенты Эстонии, Латвии и Литвы совместно осуждают действия, предпринятые режимом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, использующего мигрантов в политических целях", - говорится в документе, который цитируют РИА Новости.

В нем также указывается, что руководство стран выражает поддержку Польше и европейским странам, институтам и учреждениям в связи со сложившимся кризисом. Государства также обратились к ЕС и НАТО в связи с ситуацией на белорусско-польской границе.

Как ранее писал сайт kp.ru, первые группы мигрантов дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши. Колонна растянулась примерно на километр.