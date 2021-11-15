Росстат представит первые итоги переписи населения в конце января 2022 года

Первые итоги переписи населения появятся в январе 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Росстата Павел Малков сообщил, что первые результаты Всероссийской переписи населения будут представлены в конце января 2022 года. Он уточнил, что раньше на подведение итогов уходило 3-4 года, сейчас это занимает всего год.

- В декабре мы завершаем перепись в труднодоступных территориях. В январе уже, в конце января, покажем первые оперативные итого по численности. И в течение всего 2022 года сначала появятся предварительные итоги, а затем по мере формирования будут публиковаться дополнительные данные, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Малков отметил, что итоги ждут органы власти, так как вся статистика основана на переписи населения.

Ранее заместитель главы Росстата Павел Смелов сообщил, что свыше 99% россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения. Так он прокомментировал слух о том, что граждане не хотят принимать участие в переписи. Смелов напомнил, что до завершения мероприятия осталось два дня. Он призвал тех, кто еще не успел принять участие в переписи, зайти на портал Gosuslugi.ru и пройти несложную процедуру.