Суд в Германии рассмотрит жалобу экологов на эксплуатацию "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высший административный суд в немецком городе Грайфсвальд во вторник, 16 ноября, рассмотрит жалобу некоммерческой организации по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2». Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила представитель инстанции Доротея тер Веен.

«Я могу подтвердить, что завтра состоится устное разбирательство. Начало намечено на 10:00 [12.00 по московскому времени]», - приводит ТАСС слова представителя суда.

Напомним, ранее руководитель Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявил о необходимости остановить сертификацию «Северного потока - 2», указав на «игнорирование» властями Германия позиции Польши по вопросу трубопровода.

Как писал сайт kp.ru, это не первая попытка Deutsche Umwelthilfe остановить сертификацию «Северного потока - 2». В июне немецкие экологи потребовали приостановить строительство газопровода для оценки его влияния на окружающую среду.