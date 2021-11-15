Минцифры обновит приложение "Госуслуги" до конца 2021 года

Мобильная версия приложения будет полноценно обновлена Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минцифры РФ готовится представить пользователям обновленную версию мобильного приложения "Госуслуги". Как рассказал замглавы ведомства Олег Качанов, это произойдет в конце 2021 - начале 2022 года.

По словам Качанова, Минцифры давно работает над обновлением приложения "Госуслуг".

"Рассчитываем, что в конце этого - начале следующего года у нас версия мобильного приложения полноценно обновится. Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями", - рассказал Качанов на пресс-конференции по итогам первого этапа переписи населения в понедельник, 15 ноября.

На данный момент приложению "Госуслуги" уже 9 лет. Оно работает на операционных системах Android и iOS и за это время было официально скачано более 50 миллионов раз.

Как ранее писал сайт kp.ru, россияне смогут получить QR-коды нового вида в МФЦ или на портале «Госуслуги». Также ведутся переговоры с «Почтой России».