Новый норвежский подвид штамма "дельта" не опаснее основного варианта

Новый подвид штамма "дельта", найденный в Норвегии, не опаснее основного варианта, считают норвежские ученые. Фото: REUTERS

Норвежские ученые рассказали об особенностях нового варианта коронавируса AY.63, который впервые был выявлен в Норвегии летом 2021 года. Этот вариант – подвид штамма «дельта». В Норвегии заражение AY.63 зафиксировано уже во многих регионах страны.

Специалисты из Норвежского института здравоохранения рассказали в интервью телекомпании NRK, что новый подвид «дельты» не опаснее основного варианта или является более заразным.

«У нас нет никаких доказательств того, что он обладает каким-либо особым конкурентным преимуществом», - сказал старший научный сотрудник Норвежского института общественного здравоохранения Олав Хунгнес.

«Нет никаких признаков того, что вакцина плохо действует против него. Не должно быть причин для особого беспокойства по этому поводу», - считает руководитель секции Норвежского института общественного здравоохранения Каролин Брагстад.

Ранее на kp.ru сообщалось, что 15 ноября на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 впервые за два месяца отметили снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.