В Минтруда заявили о колоссальном росте количества многодетных семей в России

В 2010 году было в России 980 тысяч многодетных семей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил, что за 11 лет количество многодетных семей в стране вросло более чем в два раза. Об этом он рассказал перед церемонией награждения победителей всероссийского конкурса "Семья года - 2021" в понедельник, 15 ноября.

Стоит отметить, что в России многодетной семьей считается та, в которой воспитываются три и более детей. Более подробная формулировка закреплена в каждом из регионов локальными законами.

Как сообщил Вовченко, в 2010 году в России насчитывалось около 980 тысяч многодетных семей. Сегодня их более 2 миллионов.

"В таких семьях воспитывается больше 6,6 миллиона детей, то есть это такой колоссальный рост", - рассказал замминистра.

Как ранее писал сайт kp.ru, 12 октября президент России Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы, предложил изменить систему индексации пособий по прогнозной инфляции. Министр финансов Антон Силуанов рассказал о том, как идет работа над поручением главы государства.