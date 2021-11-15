Правительство поддержало законопроект о лечении животных лекарствами для людей

В госреестре лекарств для ветеринарного применения содержится около 2 тысяч позиций Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство дало положительное заключение на законопроект об упрощении процедуры использования лекарств для людей при лечении животных. Таким образом, инициатива будет внесена в Госдуму уже на этой неделе.

Как рассказал автор законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, поправки могут быть внесены в закон "Об обращении лекарственных средств". Они нужны, так как животные часто болеют теми же болезнями, что и люди. Однако госреестр лекарств для них насчитывает всего 2 тысячи препаратов, тогда как для людей - более 18 тысяч препаратов. И использовать лекарства из "чужого" реестра ветеринары пока не могут.

Законопроект предлагает упростить процедуру, чтобы животные могли получать адекватное лечение препаратами из "человеческого" реестра лекарственных препаратов, пишет ТАСС.

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