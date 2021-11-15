Мошенники начали использовать рекламу Google для кражи криптовалюты с кошельков россиян Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Check Point Software Technologies рассказали, что киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google для кражи криптовалюты с кошельков россиян. Об этом в понедельник, 15 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

"По нашим оценкам, только за последние выходные октября злоумышленники украли криптовалюту на сумму более 500 тысяч долларов. Это новая тенденция у кибермошенников.", - заявил руководитель отдела исследования уязвимостей продуктов в Check Point Software Одед Вануну.

Мошенники размещают рекламу с помощью инструмента Google Ads, перейдя по ссылке из Google, жертва попадает на фишинговый сайт, который выглядит почти также, как оригинальный ресурс криптоплощадки.

По данным экспертов, преступникам удалось похитить уже около 500 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что в России на фоне коронавирусных ограничений получила распространение новая схема обмана, связанная с темой выплат от государства. Так, злоумышленники отправляют гражданам письма, в которых говорится о возможности получить выплаты, передают "Известия".