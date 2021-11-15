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Политика15 ноября 2021 15:05

Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию

Разговор состоялся в воскресенье, 14 ноября
Наталья СМИРНОВА
Президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко

Президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали разговора российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они пообщались накануне, 14 ноября, и, как оказалось, одной из тем стал вопрос о транзите газа через территорию республики.

На вопрос о том, поднял ли президент России тему транзита газа в разговоре с Лукашенко, официальный представитель Кремля ответил журналистам.

"Да. Вчера был разговор", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что высказывание Владимира Путина об угрозе Александра Лукашенко перекрыть транзит российского газа в Европу не говорит о намерении Москвы сократить поставки голубого топлива через Белоруссию после ввода "Северного потока - 2".