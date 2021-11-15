Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию

Президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали разговора российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они пообщались накануне, 14 ноября, и, как оказалось, одной из тем стал вопрос о транзите газа через территорию республики.

На вопрос о том, поднял ли президент России тему транзита газа в разговоре с Лукашенко, официальный представитель Кремля ответил журналистам.

"Да. Вчера был разговор", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что высказывание Владимира Путина об угрозе Александра Лукашенко перекрыть транзит российского газа в Европу не говорит о намерении Москвы сократить поставки голубого топлива через Белоруссию после ввода "Северного потока - 2".