Евросоюз собирается ввести санкции против ЧВК "Вагнер" и властей Мали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел стран Европейского союза достигли договоренности начать разработку юридических мер по введению ограничительных мер в отношении властей Мали за отсутствие демократических преобразований, а также против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за «анонимное и дестабилизирующее вмешательство» в иностранные конфликты. Такое заявление в понедельник, 15 ноября, сделал глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы солидарны и полны решимости ввести санкции против властей Мали за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях в этой стране», - заяви французский министр на полях заседания Совета Евросоюза на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Жан-Ив Ле Дриан также заявил, что существует «взаимопонимание и общая политическая воля» для введения юридического механизма ограничительных мер в отношении группы «Вагнер», которая «вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий в анонимном порядке и ведет дестабилизирующую активность».

Как сообщалось, Евросоюз также утвердил создание нового режима ограничительных мер, который предполагает введение санкций в отношении физических и юридических лиц, организующих незаконную переправку мигрантов на территорию стран союза или содействующих в этом Белоруссии.