Индия разрешила въезд без карантина туристам из России, привитым от коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

Индия разрешила въезд в страну для вакцинированных от коронавируса туристов из 99 стран, в том числе из России, без необходимости соблюдения двухнедельного карантина.

Как передает газета Hindustan Times, в соответствующий список также включат Белоруссию, Украину, Грузию, Казахстан, Киргизию, Великобританию, Германию, Францию и США.

Уточняется, что в данную категорию входят страны, в которых используются вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, а также те государства, с которыми у Нью-Дели есть соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации. Российский препарат «Спутник V» является разрешенным к использованию в Индии, и его производят несколько индийских фармацевтических компаний.

Издание сообщает, что иностранным туристам, прибывающим из включенных в соответствующий список стран, перед отправлением в Индию необходимо загрузить на официальный сайт международного аэропорта Нью-Дели сертификат о вакцинации от коронавируса, а также результаты ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан не более чем за 72 часа до въезда в страну. Отмечается, что вместо карантина туристам рекомендуется самостоятельно следить за состоянием здоровья в течение двух недель после прилета.