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В мире15 ноября 2021 15:31

Индия разрешила въезд без карантина туристам из России, привитым от коронавируса

Соответсвующее разрешение получают еще 98 стран
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Индия разрешила въезд без карантина туристам из России, привитым от коронавируса

Индия разрешила въезд без карантина туристам из России, привитым от коронавируса

Фото: Евгения ГУСЕВА

Индия разрешила въезд в страну для вакцинированных от коронавируса туристов из 99 стран, в том числе из России, без необходимости соблюдения двухнедельного карантина.

Как передает газета Hindustan Times, в соответствующий список также включат Белоруссию, Украину, Грузию, Казахстан, Киргизию, Великобританию, Германию, Францию и США.

Уточняется, что в данную категорию входят страны, в которых используются вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, а также те государства, с которыми у Нью-Дели есть соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации. Российский препарат «Спутник V» является разрешенным к использованию в Индии, и его производят несколько индийских фармацевтических компаний.

Издание сообщает, что иностранным туристам, прибывающим из включенных в соответствующий список стран, перед отправлением в Индию необходимо загрузить на официальный сайт международного аэропорта Нью-Дели сертификат о вакцинации от коронавируса, а также результаты ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан не более чем за 72 часа до въезда в страну. Отмечается, что вместо карантина туристам рекомендуется самостоятельно следить за состоянием здоровья в течение двух недель после прилета.