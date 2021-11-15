Цена на газ в Европе выросла на 2,5% после решения «Газпрома» по доптразиту

В Европе выросла цена на газ из-за отказа "Газпрома" бронировать доптранзит через Польшу и Украину. Фото: REUTERS

В Европе в понедельник 15 ноября в ходе торгов на 2,5 процента выросла цена на газ. Скачок цен был зафиксирован, по данным биржи ICE, на отказе «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу в декабре, пишет ТАСС.

Позднее стоимость газа замедлила рост и вернулась к отметке в $954 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 6 процентов.

Ранее на kp.ru сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали разговора российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они пообщались накануне, 14 ноября, и, как оказалось, одной из тем стал вопрос о транзите газа через территорию республики.