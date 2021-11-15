Правительство РФ одобрило соглашение c Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ одобрило соглашение между России и Таджикистаном о создании Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) двух стран. Постановление кабмина за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие соглашение было подписано 27 апреля текущего года в Душанбе министрами обороны России и Таджикистана, Сергеем Шойгу и Шерали Мирзо. В документе говорится о том, что Объединенная региональная система противовоздушной обороны двух стран является составной частью Объединенной системы ПВО государств-участников Содружеств Независимых Государств (СНГ) и создается для «повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе».

Напомним, Объединенная система противовоздушной обороны СНГ была создана на основе соглашения десяти стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года. Срок действия соглашения неограничен, документ открыт для присоединения других стран. На данный момент в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.