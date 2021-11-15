В России научили искусственный интеллект проверять QR-коды на подлинность

В России научили искусственный интеллект проверять QR-коды и наличие масок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Устройство для проверки сертификатов о вакцинации в общественных местах представила российская компания Addreality. Как это работает, рассказывает «Известия».

Аппарат работает на базе искусственного интеллекта. Он состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микро-компьютера Addreality Box. Устройство размещают на входе в помещение. Оно умеет считывать сертификаты о вакцинации нового образца по QR-коду, может опционально верифицировать паспорта или другие документы. Данные владельца сертификата сравниваются с данными предъявленного паспорта. Результат проверки со звуковым сигналом выводится на экран.

Кроме того, новое устройство умеет производить обезличенное распознавание посетителей, проверять наличие масок, а также транслирует таргетированный контент и информирует о мерах безопасности.

Приборы уже появились в некоторых ресторанах Москвы, Перми, Санкт-Петербурга. Предполагается, что они разместятся в аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях.

Ранее на kp.ru было опубликовано мнение иммунолога о том, как повлияет введение QR-кодов на ход пандемии.