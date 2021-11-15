Читатели Do Rzeczy раскритиковали польского генерала за слова о возможном вторжении в Белоруссию

Читатели издания не оценили милитаристических настроений генерала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели польского журнала Do Rzeczy раскритиковали бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака. Он заявил, что если бы Польша напала на Белоруссию, то захватила бы ее в течение короткого срока.

"Три дня — и Белоруссия будет нашей", -заявил военный в ходе беседы с газетой Super Express о кризисе на границе.

Под материалом Do Rzeczy, в котором были приведены эти слова Скшипчака, многие читатели раскритиковали его за провокацию. Один из пользователей отметил, что за такие заявления его бы стоило лишить генеральского звания. Другой сказал, что эти необдуманные слова не должны услышать в России и Белоруссии, иначе "русские тогда захватят Польшу за один день".

Как ранее писал сайт kp.ru, Чехия готова помочь Польше в ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом заявил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.