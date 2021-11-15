Europe1: Макрон изменил оттенок синего цвета французского флага летом 2020 года

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил оттенок синего цвета на национальном флаге республики.

Как передает радио Europe1 со ссылкой на источник, французский лидер сделал это еще в июле прошлого года, однако ранее о переменах публично не говорили. «Не было сделано никакого сообщения об этой смене цвета, не было дано указаний менять или не менять все прочие официальные флаги в стране», - отмечают журналисты.

В статье отмечается, что обновленный триколор можно увидеть на зданиях Елисейского дворца, Национальной ассамблеи и Министерства внутренних дел Франции.

По данным издания, у главы государства есть по меньшей мере один довод, объясняющий такой поступок. Среди прочего, журналисты указывают на то, что новый оттенок синего цвета французского флага более элегантный, лучше смотрится, а также повторяет цвет флага 1793 года.