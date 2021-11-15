Минобороны подготовило список из 813 пунктов, относящихся к служебной тайне

Приказ министерства был опубликован в понедельник, 15 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны России составило перечень военных сведений, которые необходимо отнести к служебной тайне. Соответствующая информация была размещена на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 15 ноября.

В документе отмечается, что перечень содержит 813 пунктов. В них говорится, в том числе, об оценках вызов и угроз Минобороны, об испытаниях вооружений, о состоянии и деятельности Вооруженных сил РФ м военном строительстве.

Например, служебной тайне будут отнесены данные мониторинга военно-политической обстановки в мире, прогнозы военной опасности и данные о международном сотрудничестве в сфере коллективной безопасности.

Данные будут засекречены с 1 февраля 2022 года в соответствии с приказом министра обороны Сергея Шойгу.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии с 1 января 2022 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.