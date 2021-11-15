Минздрав утвердил форму бумажного сертификата о прививке против коронавируса

Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав России утвердил форму бумажного сертификата о вакцинации против COVID-19. Соответствующий приказ был опубликован в понедельник, 15 ноября, на официальном портале правовой информации.

"Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации", - говорится в документе.

В бумажном сертификате указываются личные данные человека, проставившего вакцину, а также информация о дате проведения вакцинации, наименование вакцины, планируемая дата вакцинации вторым компонентом, информация о побочных действиях после прививки или медицинских противопоказаний к ней.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России научили искусственный интеллект проверять QR-коды на подлинность. Устройство будет не только проверять коды, но и уточнять наличие масок и информировать о мерах безопасности.

Фото: Минздрав

Фото: Минздрав