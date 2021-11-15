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Политика15 ноября 2021 19:12

Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Также они обсудили ситуацию вокруг Донбасса, борьбу с коронавирусом, происходящее в Ливии и Нагорном Карабахе
Наталья СМИРНОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили ряд актуальных тем, среди которых ситуация на границе Белоруссии и Польши, где находятся более двух тысяч беженцев, желающих попасть в Евросоюз.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, в ходе разговора была затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза.

"Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии", - сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Донбасса, борьбу с коронавирусом, ситуацию в Ливии и Нагорном Карабахе.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия несет ответственность за тяжелую ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши.