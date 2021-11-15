Франция и Германия призвали Россию к сдержанности на украинской границе

К сдержанной позиции на границе призвали как Россию, так и Украину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главы французского и германского внешнеполитических ведомств в понедельник, 15 ноября, провели переговоры с главой МИД Украины. По итогам встречи они опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию к сдержанности в связи с сообщениями о предполагаемом росте напряженности вокруг украинской границы.

Озабоченность, по сообщению глав МИД, вызывает "передвижение российских сил и военной техники вблизи Украины".

"Министры призвали Россию занять сдержанную позицию и проявить транспарентность в отношении своей военной деятельности. Любая новая попытка посягательства на территориальную целостность Украины имела бы серьезные последствия", - цитирует ТАСС сообщение министров.

К сдержанности призвали и украинскую сторону. Ее также попросили не накалять ситуацию на границах.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Он заявил, что Германия выступает против предоставления убежища этим людям и за то, чтобы помочь им вернуться на родину.