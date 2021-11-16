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Экономика16 ноября 2021 6:52

В 2021 году экспорт московских фармацевтических и медицинских товаров вырос почти в четыре раза

Заммэра Владимир Ефимов назвал столицу центром фармпромышленности России
Иван ЛУКИН
По итогам восьми месяцев 2021 года московский экспорт медицинской продукции составил чуть более 69 миллионов долларов.

По итогам восьми месяцев 2021 года московский экспорт медицинской продукции составил чуть более 69 миллионов долларов.

Фото: "КП" Архив

С января по август 2021 года совокупный экспорт фармацевтической продукции и медицинской техники составил 819,39 миллионов долларов. По сравнению с теми же месяцами 2019 года объём поставок увеличился почти в четыре раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва сегодня является центром фармацевтической промышленности России и ведущим экспортёром продукции этого сектора, - отметил заммэра. - На долю столицы приходится около 40% объема поставок медицинской техники и чуть более 52% - фармацевтической продукции. Совокупный экспорт этих двух направлений увеличился с 207,11 миллионов долларов за восемь месяцев 2019 года до 819,39 миллионов долларов в январе-августе 2021 года».

По его словам, в этом году Москва поставила продукцию в 114 стран. География поставок расширилась на 17 стран в сравнении с прошлым годом. Основные покупатели - Аргентина, Индия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, а также страны ближнего зарубежья. Что касается экспорта продукции медицинской промышленности, то за это же время товары были направлены в 92 страны. Среди ключевых импортёров - страны ближнего зарубежья, а также европейские партнеры: Нидерланды, Германия, Франция.

«По итогам восьми месяцев 2021 года московский экспорт медицинской продукции составил чуть более 69 миллионов долларов, что на 39% больше аналогичного периода в 2020 году и на 32% больше чем в 2019-м, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Москва нарастила объем экспорта продукции медицинской промышленности за счет стабильного увеличения поставок компьютерных томографов, катетеров и схожих изделий».

Увеличению поставок за рубеж помогает в том числе и городская поддержка. Например, в ноябре этого года специалисты Центра «Моспром», подведомственного Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, организуют участие московских экспортёров во всеафриканской многоотраслевой выставке Intra African Trade Fair-2021. Среди компаний есть и производители медицинской продукции.