В 2021 году экспорт московских фармацевтических и медицинских товаров вырос почти в четыре раза

По итогам восьми месяцев 2021 года московский экспорт медицинской продукции составил чуть более 69 миллионов долларов. Фото: "КП" Архив

С января по август 2021 года совокупный экспорт фармацевтической продукции и медицинской техники составил 819,39 миллионов долларов. По сравнению с теми же месяцами 2019 года объём поставок увеличился почти в четыре раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва сегодня является центром фармацевтической промышленности России и ведущим экспортёром продукции этого сектора, - отметил заммэра. - На долю столицы приходится около 40% объема поставок медицинской техники и чуть более 52% - фармацевтической продукции. Совокупный экспорт этих двух направлений увеличился с 207,11 миллионов долларов за восемь месяцев 2019 года до 819,39 миллионов долларов в январе-августе 2021 года».

По его словам, в этом году Москва поставила продукцию в 114 стран. География поставок расширилась на 17 стран в сравнении с прошлым годом. Основные покупатели - Аргентина, Индия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, а также страны ближнего зарубежья. Что касается экспорта продукции медицинской промышленности, то за это же время товары были направлены в 92 страны. Среди ключевых импортёров - страны ближнего зарубежья, а также европейские партнеры: Нидерланды, Германия, Франция.

«По итогам восьми месяцев 2021 года московский экспорт медицинской продукции составил чуть более 69 миллионов долларов, что на 39% больше аналогичного периода в 2020 году и на 32% больше чем в 2019-м, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Москва нарастила объем экспорта продукции медицинской промышленности за счет стабильного увеличения поставок компьютерных томографов, катетеров и схожих изделий».

Увеличению поставок за рубеж помогает в том числе и городская поддержка. Например, в ноябре этого года специалисты Центра «Моспром», подведомственного Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, организуют участие московских экспортёров во всеафриканской многоотраслевой выставке Intra African Trade Fair-2021. Среди компаний есть и производители медицинской продукции.