Социально ориентированные НКО получат дополнительную финансовую помощь от государства в размере 1 млрд. рублей

Дополнительную финансовую поддержку получат 42 некоммерческих организации, в том числе «Бессмертный полк России». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Социально ориентированные некоммерческие организации получат дополнительную финансовую помощь от государства в размере 1 миллиарда рублей. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании 15 ноября утвердил поправки «Единой России», предложенные ко второму чтению федерального бюджета страны на 2022 - 2024 годы.

Поправки предусматривают субсидирование 42 НКО, в том числе организаций «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Боевое братство», «ВоИн», Российская Ассоциация Героев», Союз ветеранов Афганистана и других.

Впервые финансовую поддержку получат «Российский Красный Крест», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» и «Бессмертный полк России». Их деятельность направлена на решение социальных проблем, а также развитие гражданского общества и патриотическое воспитание, подчеркнули парламентарии.

- Мы вместе с коллегами по «Единой России» разработали, подготовили и внесли эти поправки, - рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова. - Ко второму чтению мы предусматриваем субсидирование 42 НКО. Среди них есть и ветеранские организации («Боевое братство», «ВоИн», Российская Ассоциация Героев, Союз ветеранов Афганистана). Шествие «Бессмертного полка» давно перестало быть просто акцией. Оно объединяет людей разных культур и национальностей, не дает забыть о великом подвиге дедов и прадедов. Мы благодарны коллегам из комитета по бюджету за поддержку.

По ее словам, в 2022-2024 годах поддержка из федерального бюджета отдельных социально ориентированных некоммерческих организаций будет сохранена на уровне 2021 года. «В связи с чем также дополнительно они получат финансовую помощь в объеме 589,1 млн рублей», - отметила Ольга Амельченкова.

Зампред главы комитета Госдумы также напомнила, что с 15 ноября начались выплаты правительственных грантов некоммерческим организациям, пострадавшим от пандемии.

- Важно, чтобы эти организации чувствовали нашу поддержку, ведь одна НКО может помочь тысячам людей, - подчеркнула Ольга Амельченкова.

Напомним, на выплаты грантов для малого бизнеса и НКО правительство России выделило 38,5 миллиардов рублей. Гранты смогут получить малые и средние предприятия и социально ориентированные НКО из числа отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Речь идёт, прежде всего, о сферах гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений. Всего в списке 21 отрасль. Эта мера позволит частично компенсировать ущерб предприятий от нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и поддержать около трёх миллионов человек. Выплаты производятся единовременно, сумма гранта рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника предприятия или НКО.