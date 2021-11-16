Гинцбург: Тест на поддельный ковид-сертифкат массово применять не будут

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В России не планируется массово применять тест, который позволяет определить подлинность сертификата о вакцинации. Об этом сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы этот тест даже не собираемся коммерциализировать. Мы его создали для того, чтобы в рамках конкретной работы проверить статистические эпидемиологические данные, связанные с вакцинацией с использованием «Спутника V», а не для того, чтобы массово тестировать. У нас в голове такого не было, потому что, с моей точки зрения, это работа (по выявлению поддельных сертификатов) МВД, прокуратуры, следственных органов и так далее. Если нужна какая-то специальная экспертиза, это другое дело», - сказал ученый в беседе с ТАСС.

Он добавил, что подделка сертификатов о вакцинации равносильна подделке денег или проездных документов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Александр Гинцбург рассказал, что в центре Гамалеи разработали метод, который позволяет выяснить, действительно ли человек сделал прививку против коронавируса или купил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Ученый уточнил, что в качестве маркера специалисты используют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26 – одному из компонентов российской вакцины «Спутник V», который крайне редко встречается у человека.

На сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Спутник Лайт», « ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «Ковивак». Сайт kp.ru подробно рассказывал, чем эти препараты друг от друга отличаются, об особенностях их применения, и кому какую прививку лучше выбрать.

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